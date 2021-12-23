Стала известна дата презентации Феррана Торреса в "Барселоне"

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Стала известна дата презентации Феррана Торреса в "Барселоне" Фото: инстаграм Торреса

"Барселона" в ближайшее время завершит трансфер нападающего "Манчестер Сити" Феррана Торреса.

По сведениям журналиста Жерара Ромеро, официальная презентация 21-летнего испанца должна пройти 28 декабря.

Ранее сообщалось, что трансфер Торреса обойдется "Барсе" в 55 миллионов евро плюс бонусы.

В этом сезоне на счету Торреса три гола и один ассист в 7 матчах.

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