Стала известна дата презентации Феррана Торреса в "Барселоне"

Фото: инстаграм Торреса

"Барселона" в ближайшее время завершит трансфер нападающего "Манчестер Сити" Феррана Торреса.

По сведениям журналиста Жерара Ромеро, официальная презентация 21-летнего испанца должна пройти 28 декабря.

Ранее сообщалось, что трансфер Торреса обойдется "Барсе" в 55 миллионов евро плюс бонусы.

В этом сезоне на счету Торреса три гола и один ассист в 7 матчах.

Читайте также: СМИ узнали структуру выплат, которую будут использовать "Барселона" и "Манчестер Сити" в сделке по Торресу. | http://soccernews.ru