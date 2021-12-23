Стала известна дата презентации Феррана Торреса в "Барселоне"
Фото: инстаграм Торреса
"Барселона" в ближайшее время завершит трансфер нападающего "Манчестер Сити" Феррана Торреса.
По сведениям журналиста Жерара Ромеро, официальная презентация 21-летнего испанца должна пройти 28 декабря.
Ранее сообщалось, что трансфер Торреса обойдется "Барсе" в 55 миллионов евро плюс бонусы.
В этом сезоне на счету Торреса три гола и один ассист в 7 матчах.
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|20
|27
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|Леванте
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|Осасуна
|20
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|20
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|16
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|20
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|20
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|20
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