"Бока Хуниорс" отклонил предложение "Зенита" по Медине

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"Бока Хуниорс" отклонил предложение "Зенита" по МединеФото: инстаграм Медины

"Зенит" пытался приобрести хавбека "Бока Хуниорс" Кристиана Медину.

Как сообщает Marca, питерский клуб предлагал за 19-летнего аргентинца 6 миллионов евро, однако "Бока Хуниорс" ответил отказом.

Напомним, что в услугах футболиста также заинтересованы "Вильярреал" и ПСВ.

В составе "Бока Хуниорс" Медина провел 39 игр, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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