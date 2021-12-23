"Бока Хуниорс" отклонил предложение "Зенита" по Медине
Фото: инстаграм Медины
"Зенит" пытался приобрести хавбека "Бока Хуниорс" Кристиана Медину.
Как сообщает Marca, питерский клуб предлагал за 19-летнего аргентинца 6 миллионов евро, однако "Бока Хуниорс" ответил отказом.
Напомним, что в услугах футболиста также заинтересованы "Вильярреал" и ПСВ.
В составе "Бока Хуниорс" Медина провел 39 игр, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Читайте также: "Зенит" нацелился на голкипера сборной России. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Буффон рассказал о своих планах на будущее
-
"Манчестер Сити" готов выплатить отступные за Холанда
-
"Барселона" и "Арсенал" могут обменяться футболистами
-
"Ростов" объявил о трансфере хавбека молодежной сборной Норвегии
-
Пеле выписали из больницы
-
Чеферин назвал главное достижение УЕФА в 2021 году
-
"Бока Хуниорс" отклонил предложение "Зенита" по Медине
-
Стала известна дата презентации Феррана Торреса в "Барселоне"
-
Габулов займет руководящую должность в "Химках"
-
"Зенит" попытается перехватить трансферную цель "Вильярреала" и ПСВ
-
"Дженоа" Шевченко хочет арендовать хавбека "Барселоны"
-
"Спартаку" и ЦСКА предложили услуги аргентинского защитника
-
"Челси" принял решение по будущему Вернера и Зиеша
-
Семин назвал лучшего игрока, тренера и команду года в России
-
"Реал" может включить Азара в сделку по форварду "Лилля"
-
"Манчестер Сити" не отпустил Палмера в аренду в "Ньюкасл"
-
Форвард "Уфы" Агаларов может перебраться в Европу
-
"Ювентус" нацелился на двух игроков "Манчестер Юнайтед"
-
"Интер" продлил контракт со своим защитником
-
Рангник выступает за изменение количества замен в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18