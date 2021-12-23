"Бока Хуниорс" отклонил предложение "Зенита" по Медине

Фото: инстаграм Медины

"Зенит" пытался приобрести хавбека "Бока Хуниорс" Кристиана Медину.

Как сообщает Marca, питерский клуб предлагал за 19-летнего аргентинца 6 миллионов евро, однако "Бока Хуниорс" ответил отказом.

Напомним, что в услугах футболиста также заинтересованы "Вильярреал" и ПСВ.

В составе "Бока Хуниорс" Медина провел 39 игр, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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