"Барселона" и "Арсенал" могут обменяться футболистами

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"Арсенал" и "Барселона" ведут переговоры о возможном обмене игроками в январе.

Как сообщает Mundo Deportivo, в "Барсу" может перейти форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, а в обратном направлении отправится хавбек Филиппе Коутиньо.

Отмечается, что инициаторами возможного обмена выступили "канониры".

Трансферная стоимость Коутиньо оценивается в 20 миллионов евро, Обамеянга - в 15 миллионов.

В этом сезоне габонец провел 15 матчей, забил 7 голов и отдал два ассиста. На счету бразильца два забитых гола в 16 играх.

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