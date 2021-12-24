"Барселона" и "Арсенал" могут обменяться футболистами
Фото инстаграм Филипе Коутиньо
"Арсенал" и "Барселона" ведут переговоры о возможном обмене игроками в январе.
Как сообщает Mundo Deportivo, в "Барсу" может перейти форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, а в обратном направлении отправится хавбек Филиппе Коутиньо.
Отмечается, что инициаторами возможного обмена выступили "канониры".
Трансферная стоимость Коутиньо оценивается в 20 миллионов евро, Обамеянга - в 15 миллионов.
В этом сезоне габонец провел 15 матчей, забил 7 голов и отдал два ассиста. На счету бразильца два забитых гола в 16 играх.
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