"Барселона" не будет отдавать Деста в аренду. Клуб устроит только продажа

Теги барселонасержиньо дест

"Барселона" не будет отдавать Деста в аренду. Клуб устроит только продажа Фото: инстаграм Серджиньо Деста

"Барселона" готова продать защитника Сержиньо Деста.

По сведениям журналиста Diario Sport Тони Хуанмарти, пока каталонцы только получали предложения об аренде игрока с опцией выкупа.

Однако "Барселона" настроена на продажу футболиста. Если в январе не найдется покупатель, то "Барса" будет ждать лета.

В этом сезоне Дест принял участие в 16 играх и отдал три голевые передачи.

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