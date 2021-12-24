"Барселона" не будет отдавать Деста в аренду. Клуб устроит только продажа
Фото: инстаграм Серджиньо Деста
"Барселона" готова продать защитника Сержиньо Деста.
По сведениям журналиста Diario Sport Тони Хуанмарти, пока каталонцы только получали предложения об аренде игрока с опцией выкупа.
Однако "Барселона" настроена на продажу футболиста. Если в январе не найдется покупатель, то "Барса" будет ждать лета.
В этом сезоне Дест принял участие в 16 играх и отдал три голевые передачи.
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