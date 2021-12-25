В "Зените" отреагировали на слухи о возможном уходе Дзюбы в "Рубин"
Фото твиттер "Зенита"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отрицает наличие переговоров с "Рубином" о трансфере форварда Артема Дзюбы.
"Это все слухи, никаких переговоров нет", - приводит слова Медведева "Р-Спорт".
Ранее сообщалось, что Дзюба может пойти на понижение зарплаты ради перехода в "Рубин".
После 19 туров "Зенит" лидирует в чемпионате, а Дзюба идет на втором месте в гонке бомбардиров.
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