В "Зените" отреагировали на слухи о возможном уходе Дзюбы в "Рубин"

Теги зенит санкт-петербургрубинартём дзюбаалександр медведев

В "Зените" отреагировали на слухи о возможном уходе Дзюбы в "Рубин" Фото твиттер "Зенита"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отрицает наличие переговоров с "Рубином" о трансфере форварда Артема Дзюбы.

"Это все слухи, никаких переговоров нет", - приводит слова Медведева "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что Дзюба может пойти на понижение зарплаты ради перехода в "Рубин".

После 19 туров "Зенит" лидирует в чемпионате, а Дзюба идет на втором месте в гонке бомбардиров.

Читайте также: Дзюба склоняется к переходу в "Рубин". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дзюба склоняется к переходу в "Рубин"

Дзюба склоняется к переходу в "Рубин"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов