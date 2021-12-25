В "Зените" отреагировали на слухи о возможном уходе Дзюбы в "Рубин"

Фото твиттер "Зенита"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отрицает наличие переговоров с "Рубином" о трансфере форварда Артема Дзюбы.

"Это все слухи, никаких переговоров нет", - приводит слова Медведева "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что Дзюба может пойти на понижение зарплаты ради перехода в "Рубин".

После 19 туров "Зенит" лидирует в чемпионате, а Дзюба идет на втором месте в гонке бомбардиров.

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