Джеррард заболел коронавирусом

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Джеррард заболел коронавирусомФото: сайт "Астон Виллы"

Наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард заразился коронавирусом.

Как сообщает сайт клуба, тренер отправился на карантин и не сможет присутствовать на ближайших играх против "Челси" (26 декабря) и "Лидса" (28 декабря).

Последний матч "Астон Виллы" против "Бернли" перенесли из-за вспышки коронавируса в команде.

На данный момент "Астон Вилла" идет в АПЛ на десятом месте.

Читайте также: Ещё один матч АПЛ отменён из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
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