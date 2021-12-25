Джеррард заболел коронавирусом

Фото: сайт "Астон Виллы"

Наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард заразился коронавирусом.

Как сообщает сайт клуба, тренер отправился на карантин и не сможет присутствовать на ближайших играх против "Челси" (26 декабря) и "Лидса" (28 декабря).

Последний матч "Астон Виллы" против "Бернли" перенесли из-за вспышки коронавируса в команде.

На данный момент "Астон Вилла" идет в АПЛ на десятом месте.

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