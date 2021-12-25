"Манчестер Сити" не утратил интерес к Кейну

Фото: инстаграм Кейна

"Манчестер Сити" по-прежнему заинтересован в форварде "Тоттенхэма" Харри Кейне.

По сведениям The Athletic, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола мечтает о трансфере 28-летнего англичанина.

Отмечается, что Гвардиола считает Кейна идеальным футболистом для команды, ведь он может сыграть и в роли классической, и в роли ложной девятки. Однако "шпоры" не планируют расставаться с форвардом.

В текущем сезоне на счету Кейна 9 голов и два ассиста в 22 играх.

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