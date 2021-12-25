"Манчестер Сити" не утратил интерес к Кейну
Фото: инстаграм Кейна
"Манчестер Сити" по-прежнему заинтересован в форварде "Тоттенхэма" Харри Кейне.
По сведениям The Athletic, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола мечтает о трансфере 28-летнего англичанина.
Отмечается, что Гвардиола считает Кейна идеальным футболистом для команды, ведь он может сыграть и в роли классической, и в роли ложной девятки. Однако "шпоры" не планируют расставаться с форвардом.
В текущем сезоне на счету Кейна 9 голов и два ассиста в 22 играх.
Читайте также: Кейн прервал двухмесячную безголевую серию. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Сочи" получил предложения из МЛС и Шотландии по своему нападающему
-
В "Зените" отреагировали на слухи о возможном уходе Дзюбы в "Рубин"
-
Дзюба склоняется к переходу в "Рубин"
-
Роналду и Месси не попали в сборную первой части сезона по версии Goal.com
-
Демир больше не сыграет за "Барселону": названа причина
Лента новостей
-
Клопп раскритиковал АПЛ за календарь игр в декабре
-
Мамаев сделал предложение новой девушке
-
"Реал" намерен подписать Захаряна
-
"Сочи" получил предложения из МЛС и Шотландии по своему нападающему
-
Перес поздравил болельщиков "Реала" с Рождеством
-
"Реал" готов побороться за Кессье
-
"Ливерпуль" определился с планами на зимнее трансферное окно
-
"Интер" может отозвать Ванхойсдена из аренды
-
"Манчестер Сити" не утратил интерес к Кейну
-
Джеррард заболел коронавирусом
-
"Ливерпуль" нацелился на вингера сборной Нидерландов
-
"Барселона" выбирает между двумя центральными защитниками
-
В "Зените" отреагировали на слухи о возможном уходе Дзюбы в "Рубин"
-
"Манчестер Сити" определился с будущим Аке
-
Дзюба склоняется к переходу в "Рубин"
-
Хави не рассчитывает на двух игроков "Барселоны"
-
Миранчук поздравил болельщиков "Аталанты" с Рождеством и Новым годом
-
"Ювентус" отказывается платить требуемую сумму за Влаховича
-
1
У Коутиньо есть три предложения из АПЛ, но он не хочет сокращать зарплату
-
"Ливерпуль" нацелился на хавбека "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18