"Реал" готов побороться за Кессье

Фото: инстаграм Франка Кессье

"Реал" вступил в борьбу за хавбека "Милана" Франке Кессье.

Как сообщает Calciomercato, мадридский клуб хочет перехватить 25-летнего футболиста у ПСЖ и "Тоттенхэма".

Соглашение Кессье с клубом истекает ближайшим летом, поэтому его можно будет подписать свободным агентом.

В этом сезоне Кессье провел 21 игру, забил 5 голов и отдал один ассист.

Читайте также: "Реал" может подписать суперталанта из "Аякса". | http://soccernews.ru