"Реал" готов побороться за Кессье

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"Реал" готов побороться за Кессье Фото: инстаграм Франка Кессье

"Реал" вступил в борьбу за хавбека "Милана" Франке Кессье.

Как сообщает Calciomercato, мадридский клуб хочет перехватить 25-летнего футболиста у ПСЖ и "Тоттенхэма".

Соглашение Кессье с клубом истекает ближайшим летом, поэтому его можно будет подписать свободным агентом.

В этом сезоне Кессье провел 21 игру, забил 5 голов и отдал один ассист.

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