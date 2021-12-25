Перес поздравил болельщиков "Реала" с Рождеством
Фото: сайт "Реал Мадрида"
Президент "Реала" Флорентино Перес поздравил фанатов клуба с Рождеством.
"В эти особые дни "Реал" посылает вам всю нашу любовь, привязанность и чувство единения. Трудные времена продолжаются, и мы хотим передать вам всю нашу силу и поддержку - особенно тем, кто нуждается в ней больше всего. Мы надеемся, что скоро вернется нормальная жизнь. Мы все этого ждем. Убеждены, что преодолеем этот вызов, чтобы вместе пережить много счастливых и успешных моментов.
Мы продолжим работать, чтобы все мадридисты гордились нашими командами. Это наша цель. Мы хотим добиваться новых триумфов и брать новые трофеи. Счастливых праздников. Пусть новый год принесет нам здоровье, работу и счастье", - приводит слова Переса Marca.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14