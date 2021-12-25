Перес поздравил болельщиков "Реала" с Рождеством

Фото: сайт "Реал Мадрида"

Президент "Реала" Флорентино Перес поздравил фанатов клуба с Рождеством.

"В эти особые дни "Реал" посылает вам всю нашу любовь, привязанность и чувство единения. Трудные времена продолжаются, и мы хотим передать вам всю нашу силу и поддержку - особенно тем, кто нуждается в ней больше всего. Мы надеемся, что скоро вернется нормальная жизнь. Мы все этого ждем. Убеждены, что преодолеем этот вызов, чтобы вместе пережить много счастливых и успешных моментов.

Мы продолжим работать, чтобы все мадридисты гордились нашими командами. Это наша цель. Мы хотим добиваться новых триумфов и брать новые трофеи. Счастливых праздников. Пусть новый год принесет нам здоровье, работу и счастье", - приводит слова Переса Marca.

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