Мамаев сделал предложение новой девушке

Теги химкипавел мамаев

Мамаев сделал предложение новой девушке Фото: инстаграм Павла Мамаева

Новичок "Химок" Павел Мамаев сделал предложение своей девушке Надежде Санько.

Девушка выложила видео в инстаграме с кольцом на безымянном пальце.

"Это был самый сказочный и счастливы день…", - подписано видео.

Напомним, что в апреле этого года Мамаев развелся со своей супругой Аланой.

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