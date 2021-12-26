Клопп раскритиковал АПЛ за календарь игр в декабре

2 Теги ливерпульюрген клопп

Клопп раскритиковал АПЛ за календарь игр в декабре Фото: сайт "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп недоволен тем, что в АПЛ проводят туры в построждественские дни.

"Матчи 26 и 28 декабря - это абсолютно невозможно, это посмешище. Руководство АПЛ продолжает делать это. "Манчестер Сити" в состоянии собрать состав для этих двух матчей. Остальные команды - нет", - приводит слова Клоппа Manchester City News.

Игра "Ливерпуля" с "Лидсом", которая должна была пройти 26 декабря, перенесена. 28 декабря мерсисайдцы сыграют против "Лестера".

Читайте также: Клопп порассуждал о возможной паузе в АПЛ из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ioiu57

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Юрген Клопп, Футбол — это игра, которая не знает пауз и не терпит остановок!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 25 декабря

Главные новости дня: 25 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов