Клопп раскритиковал АПЛ за календарь игр в декабре

Фото: сайт "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп недоволен тем, что в АПЛ проводят туры в построждественские дни.

"Матчи 26 и 28 декабря - это абсолютно невозможно, это посмешище. Руководство АПЛ продолжает делать это. "Манчестер Сити" в состоянии собрать состав для этих двух матчей. Остальные команды - нет", - приводит слова Клоппа Manchester City News.

Игра "Ливерпуля" с "Лидсом", которая должна была пройти 26 декабря, перенесена. 28 декабря мерсисайдцы сыграют против "Лестера".

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