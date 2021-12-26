Главные новости дня: 25 декабря

Теги роберт левандовскиартём дзюбарубиналександр головинэвертонарсен захарянреал мадрид

Главные новости дня: 25 декабря Фото: инстаграм Дзюбы

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 25 декабря.

Роберт Левандовски - лучший игрок 2021 года по версии The Guardian.

Сердар Азмун - в команде года Азии по версии IFFHS.

Артем Дзюба склоняется к переходу в "Рубин".

Стивен Джеррард заболел коронавирусом.

Жозе Моуринью может возглавить сборную Нигерии.

"Эвертон" вернулся к варианту с приобретением Александра Головина.

"Реал" намерен подписать Арсена Захаряна.

Йоахима Лёва зовут в Турцию.

"Сочи" получил предложения из МЛС и Шотландии по своему нападающему.

Шамиль Газизов обвинил в клевете владельца "Спартака" Леонида Федуна.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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