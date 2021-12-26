Главные новости дня: 25 декабря

Фото: инстаграм Дзюбы

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 25 декабря.

Роберт Левандовски - лучший игрок 2021 года по версии The Guardian.

Сердар Азмун - в команде года Азии по версии IFFHS.

Артем Дзюба склоняется к переходу в "Рубин".

Стивен Джеррард заболел коронавирусом.

Жозе Моуринью может возглавить сборную Нигерии.

"Эвертон" вернулся к варианту с приобретением Александра Головина.

"Реал" намерен подписать Арсена Захаряна.

Йоахима Лёва зовут в Турцию.

"Сочи" получил предложения из МЛС и Шотландии по своему нападающему.

Шамиль Газизов обвинил в клевете владельца "Спартака" Леонида Федуна.

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