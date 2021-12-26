"Коринтианс" предлагает Кавани зарплату больше, чем "Барселона"

Фото: инстаграм Эдинсона Кавани

"Коринтианс" готов побороться за форварда "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани.

Как сообщает AS, бразильский клуб предлагает игроку лучшие условия, чем "Барселона".

Напомним, что контракт Кавани с "МЮ" истекает ближайшим летом и его можно будет подписать свободным агентом.

В этом сезоне уругваец провел 8 игр, в которых забил один гол.

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