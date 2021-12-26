Широков рассказал, какие цели "Зенит" должен ставить в Лиге Европы

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Экс-игрок "Зенита" Роман Широков сделал прогноз на выступление клуба во второй половине сезона.

"В РПЛ и Кубке - борьба за трофей. В Лиге Европы нужно нацеливаться на четвертьфинал", - приводит слова Широкова Bobsoccer.ru.

Напомним, что в Лиге Чемпионов "Зенит" финишировал на третьем месте. В стыковых играх Лиги Европы клуб сыграет против "Бетиса".

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