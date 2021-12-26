В Англии и Уэльсе придумали наказание за расизм в интернете
В Великобритании могут принять закон, согласно которому, за расизм и оскорбления в соцсетях болельщикам могут запретить посещение стадионов на срок до 10 лет.
"Этим летом мы увидели, как прекрасную игру омрачил позорный расизм от онлайн-троллей, которые прятались за клавиатурами и оскорбляли наших футболистов.
Расизм - это неприемлемо. Этот позорный предрассудок слишком долго позорит футбол. Необходимо наказывать тех, кто несет ответственность за ужасные оскорбления в интернете. Изменения в законе, которые я предлагаю, приведут к тому, что им будет запрещено посещать футбольные матчи", - приводит слова министра по вопросам занятости в Министерстве труда и пенсий Великобритании Прити Пател Sky Sports.
Читайте также: Компани пожаловался на проявления расизма на матче против "Брюгге". | http://soccernews.ru
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|27
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|Челси
|27
|44
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|Уотфорд
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