В Англии и Уэльсе придумали наказание за расизм в интернете

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В Англии и Уэльсе придумали наказание за расизм в интернете

В Великобритании могут принять закон, согласно которому, за расизм и оскорбления в соцсетях болельщикам могут запретить посещение стадионов на срок до 10 лет.

"Этим летом мы увидели, как прекрасную игру омрачил позорный расизм от онлайн-троллей, которые прятались за клавиатурами и оскорбляли наших футболистов.

Расизм - это неприемлемо. Этот позорный предрассудок слишком долго позорит футбол. Необходимо наказывать тех, кто несет ответственность за ужасные оскорбления в интернете. Изменения в законе, которые я предлагаю, приведут к тому, что им будет запрещено посещать футбольные матчи", - приводит слова министра  по вопросам занятости в Министерстве труда и пенсий Великобритании Прити Пател Sky Sports.

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