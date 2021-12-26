"Манчестер Юнайтед" нашел замену Де Хеа в "Астон Вилле"

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"Манчестер Юнайтед" нашел замену Де Хеа в "Астон Вилле"Фото: инстаграм Мартинеса

"Манчестер Юнайтед" готовится к возможному уходу голкипера Давида Де Хеа.

Как сообщает Daily Star, "красные дьяволы" рассматривают на замену испанцу Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы".

Трансферная стоимость голкипера сборной Аргентины оценивается в 32 миллиона евро.

В текущем розыгрыше АПЛ Мартинес провел 16 игр и пропустил 22 гола.

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