Лапорта намерен не допустить трансфера Холанда в "Реал"

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Лапорта намерен не допустить трансфера Холанда в "Реал" Фото твиттер "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта собирается бросить все силы на то, чтобы Эрлинг Холанд не присоединился к "Реалу".

Как сообщает Marca, президент на рабочих встречах заявлял, что намерен не допустить перехода норвежца в мадридский клуб.

Лапорта опасается того, что в "Реале" будет атакующее трио Мбаппе - Холанд - Винисиус.

Лапорта хочет видеть Холанда в "Барселоне", однако главная его цель - помешать "Реалу" подписать игрока.

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