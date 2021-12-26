В "Зените" прокомментировали информацию, что Семак хочет избавиться от Дзюбы

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что наставник команды Сергей Семак хочет избавиться от форварда Артема Дзюбы.

"Еще раз повторяю, мы никакие слухи такого рода не комментируем. Никакой другой характеристики этому заявлению я дать не могу", - приводит слова Медведева "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в "Рубине". Контракт игрока с клубом истекает ближайшим летом.

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