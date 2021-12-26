Рафинья Алькантара вернется в Испанию

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Рафинья Алькантара вернется в Испанию Фото инстаграм Рафиньи Алькантары

"Реал Сосьедад" арендует хавбека ПСЖ Рафинью Алькантару.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Сосьедад" арендует 28-летнего игрока до конца сезона без права выкупа.

Завтра, 27 декабря, Алькантара должен пройти медобследование в испанском клубе.

В текущем сезоне Рафинья принял участие в пяти играх, однако результативными действиями не отличился.

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