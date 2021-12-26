Футболисты "Реала" уверены в переходе Рюдигера летом

Теги реал мадридантонио рюдигерчелси

Футболисты "Реала" уверены в переходе Рюдигера летом Фото: инстаграм Рюдигера

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер летом может перебраться в "Реал".

Как сообщает The Telegraph, футболисты "Реала" практически уверены, что Рюдигер летом перейдет в клуб в качестве свободного агента.

Напомним, что "Челси" хочет продлить соглашение с игроком, однако он требует значительного повышения зарплаты.

В текущем сезоне на счету Рюдигера два гола и один ассист в 23 играх.

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