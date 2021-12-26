Газизов уверен, что "Уфа" сохранит прописку в РПЛ

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о ситуации в клубе.

"Непростой год для нас был. Весной мы сохранили прописку в РПЛ. Сейчас ситуация пока не лучше. Однако игра команды меняется. В этом плане позитивные моменты существенны. Мы с надеждой смотрим на следующий год. Уверены, что будем играть лучше и больше радовать своих фанатов.

Сейчас нет сомнений в том, что и в этом сезоне нам удастся сохранить прописку в РПЛ. У Алексея Стукалова есть кредит доверия, бесспорно. Мы ему доверяем", - приводит слова Газизова Sport24.

После 18 туров "Уфа" идет в РПЛ на предпоследнем месте.

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