Аршавин высказался о повторной жеребьевке 1/8 финала Лиги Чемпионов

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Аршавин высказался о повторной жеребьевке 1/8 финала Лиги Чемпионов Фото инстаграм Андрея Аршавина

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о своем участии в скандальной жеребьевке 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что жеребьевка проводилась два раза, так как в первый раз были допущены ошибки.

"Как это было? Как и любой рабочий день - первая мысль: лень вставать с кровати. В итоге поехал в штаб-квартиру во второй раз. В остальном - ничего страшного.

Со мной такое случается - попадаю в истории, по сути, ничего не делая. Забавно было наблюдать себя на обложках всех европейских газет на следующий день", - приводит слова Аршавина "Спорт-Экспресс".

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