ПСЖ принял решение о выкупе Нуну Мендеша

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ПСЖ принял решение о выкупе Нуну Мендеша Фото: инстаграм Мендеша

Защитник Нуну Мендеш станет полноценным игроком ПСЖ.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, парижане собираются выкупить 19-летнего португальца по окончании сезона.

Напомним, что ПСЖ арендовал игрока у лиссабонского "Спортинга" с опцией выкупа за 40 миллионов евро.

В этом сезоне Мендеш провел за ПСЖ 16 игр во всех турнирах.

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