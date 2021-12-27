ПСЖ принял решение о выкупе Нуну Мендеша

Фото: инстаграм Мендеша

Защитник Нуну Мендеш станет полноценным игроком ПСЖ.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, парижане собираются выкупить 19-летнего португальца по окончании сезона.

Напомним, что ПСЖ арендовал игрока у лиссабонского "Спортинга" с опцией выкупа за 40 миллионов евро.

В этом сезоне Мендеш провел за ПСЖ 16 игр во всех турнирах.

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