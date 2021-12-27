Трансфер Бога в "Аталанту" откладывается

Фото инстаграм Жереми Бога

"Аталанта" все еще не завершила трансфер вингера "Сассуоло" Жереми Бога.

По сведениям GianlucaDiMarzio.com, медобследование футболиста в новом клубе по неизвестным причинам было перенесено на несколько дней.

На данный момент медобследование запланировано на 30-31 декабря, после чего официально объявят о переходе.

Ранее сообщалось, что трансфер Бога обойдется "Аталанте" в 22 миллиона евро не считая бонусы.

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