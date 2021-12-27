Трансфер Бога в "Аталанту" откладывается
"Аталанта" все еще не завершила трансфер вингера "Сассуоло" Жереми Бога.
По сведениям GianlucaDiMarzio.com, медобследование футболиста в новом клубе по неизвестным причинам было перенесено на несколько дней.
На данный момент медобследование запланировано на 30-31 декабря, после чего официально объявят о переходе.
Ранее сообщалось, что трансфер Бога обойдется "Аталанте" в 22 миллиона евро не считая бонусы.
Читайте также: "Аталанта" согласовала трансфер Бога. | http://soccernews.ru
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|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
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|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|26
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|Сампдория
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|Дженоа
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|Лечче
|27
|25
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|СПАЛ
|26
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