Журналист Егоров поделился ожиданиями от работы Ваноли в "Спартаке"

1 Теги спартак москвапаоло ваноли

Журналист Егоров поделился ожиданиями от работы Ваноли в "Спартаке" Фото сайт "Спартака"

Журналист Сергей Егоров высказался о новом тренере "Спартака" Паоло Ваноли.

"У "Спартака" будет очень сложная предсезонка, просто драконовская. Он же от Конте, а там диктаторские методы подготовки. Могу сказать по медиа. Я хотел полететь в Эмираты на сборы "Спартака", однако теперь не полечу. Узнал, что будет всего два медиадня, а тратить достаточно большие суммы ради двух медиадней нерационально.

Ваноли не все закрыл, однако выделил всего два медиадня. Возможно, такой суровой подготовки у "Спартака" еще не было никогда", - приводит слова Егорова Sports.ru.

Напомним, что Ваноли подписал со "Спартаком" контракт до 2023 года с возможностью продления еще на год.

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