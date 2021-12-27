Журналист Егоров поделился ожиданиями от работы Ваноли в "Спартаке"
Фото сайт "Спартака"
Журналист Сергей Егоров высказался о новом тренере "Спартака" Паоло Ваноли.
"У "Спартака" будет очень сложная предсезонка, просто драконовская. Он же от Конте, а там диктаторские методы подготовки. Могу сказать по медиа. Я хотел полететь в Эмираты на сборы "Спартака", однако теперь не полечу. Узнал, что будет всего два медиадня, а тратить достаточно большие суммы ради двух медиадней нерационально.
Ваноли не все закрыл, однако выделил всего два медиадня. Возможно, такой суровой подготовки у "Спартака" еще не было никогда", - приводит слова Егорова Sports.ru.
Напомним, что Ваноли подписал со "Спартаком" контракт до 2023 года с возможностью продления еще на год.
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