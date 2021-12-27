"Химки" сделали заявление касательно возможной продажи Лантратова

Фото: инстаграм "Химок"

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков отреагировал на информацию об интересе к голкиперу Илье Лантратову со стороны ЦСКА и "Локомотива".

"Мы не готовы зимой отпускать Лантратова. Куда? Предложений не было. Когда предложения появятся, то будем рассматривать.

За какую цену готовы отпустить Илью? Пять миллионов. У него достаточно большая цена на рынке. Ниже четырех миллионов отпускать мы его точно не готовы. Предложение должно быть достойное", - приводит слова Терюшкова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в ноябре Лантратов получил дебютный вызов в сборную России.

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