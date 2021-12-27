Три футболиста "Ливерпуля" вернулись в строй перед матчем с "Лестером"

Фото: инстаграм "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил о возвращении в строй трех футболистов.

Таким образом, Вирджил ван Дейк, Фабиньо и Тьяго Алькантара готовы принять участие в игре с "Лестером".

"Да, все ребята, у кого был коронавирус, и те, кто были на изоляции, вернулись", - заявил Клопп.

Поединок между "Лестером" и "Ливерпулем" состоится 28 декабря в 23:00 (мск).

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