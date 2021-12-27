Три футболиста "Ливерпуля" вернулись в строй перед матчем с "Лестером"

Теги ливерпульлестер ситивирджил ван дейкфабиньотьяго алькантараюрген клопп

Три футболиста "Ливерпуля" вернулись в строй перед матчем с "Лестером" Фото: инстаграм "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил о возвращении в строй трех футболистов.

Таким образом, Вирджил ван Дейк, Фабиньо и Тьяго Алькантара готовы принять участие в игре с "Лестером".

"Да, все ребята, у кого был коронавирус, и те, кто были на изоляции, вернулись", - заявил Клопп.

Поединок между "Лестером" и "Ливерпулем" состоится 28 декабря в 23:00 (мск).

Читайте также: Клопп раскритиковал АПЛ за календарь игр в декабре. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лапорта одержим идеей трансфера Холанда "Барселону"

Лапорта одержим идеей трансфера Холанда "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов