"Спартак" обновит эмблему к 100-летию клуба

В 2022 году "Спартак" начнет использовать обновленный логотип.

По сведениям "Спорт-Экспресс", смена эмблемы не связана со столетием клуба. Новая эмблема будет использоваться на постоянной основе.

Отметим, что на новой эмблеме изменены очертания буквы "С" и уменьшен размер мяча.

нынешний логотип

Последний раз эмблема "Спартака" менялась в 2013 году.

Напомним, что "Спартак" был основан 18 апреля 1922 года.

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