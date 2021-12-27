"Спартак" обновит эмблему к 100-летию клуба
В 2022 году "Спартак" начнет использовать обновленный логотип.
По сведениям "Спорт-Экспресс", смена эмблемы не связана со столетием клуба. Новая эмблема будет использоваться на постоянной основе.
Отметим, что на новой эмблеме изменены очертания буквы "С" и уменьшен размер мяча.
нынешний логотип
Последний раз эмблема "Спартака" менялась в 2013 году.
Напомним, что "Спартак" был основан 18 апреля 1922 года.
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