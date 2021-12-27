Ханданович может перейти в другой клуб Серии А
Фото: инстаграм Хандановича
Вратарь "Интера" Самир Ханданович может сменить клуб.
Как сообщает Todofichajes, в услугах 37-летнего голкипера заинтересован "Лацио".
Отметим, что соглашение Хандановича с клубом истекает летом 2022 года, поэтому его можно будет подписать в качестве свободного агента.
В текущем сезоне Ханданович провел 25 игр, в которых пропустил 20 голов. 11 из этих матчей он отыграл на ноль.
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|26
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|Наполи
|26
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|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
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|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|20
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|27
|17