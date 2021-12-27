Ханданович может перейти в другой клуб Серии А

Теги интер милансамир хандановичлацио

Ханданович может перейти в другой клуб Серии А Фото: инстаграм Хандановича

Вратарь "Интера" Самир Ханданович может сменить клуб.

Как сообщает Todofichajes, в услугах 37-летнего голкипера заинтересован "Лацио".

Отметим, что соглашение Хандановича с клубом истекает летом 2022 года, поэтому его можно будет подписать в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Ханданович провел 25 игр, в которых пропустил 20 голов. 11 из этих матчей он отыграл на ноль.

Читайте также: "Интер" может продлить контракт с 37-летним Хандановичем, но при двух условиях. | http://soccernews.ru
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