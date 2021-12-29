В Индии жители пожаловались на статую Роналду

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На Гоа местные чиновники установили статую футболиста "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Португалец пользуется популярностью в Индии, однако местные жители выступили против статуи Роналду. Причиной является то, что Гоа - бывшая португальская колония, которая освободилась от колониального гнета ровно 60 лет назад.

"Устанавливать статую португальского футболиста в этом году - святотатство. Мы осуждаем это. На Гоа много борцов за свободу, которых оскорбили.

А кто-то и вовсе предлагает гордиться местными героями - гоанцами, игравшими в сборной Индии. Очень разочарован известием о том, что будет установлена статуя Роналду. Научитесь гордиться нашими кумирами, такими как Самир Найк и Бруно Коутиньо", - заявили активисты.

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