В ЦСКА может измениться модель управления клубом
Журналист Иван Карпов поделился информацией о том, что в ЦСКА может измениться модель управления клубом.
"Было принято решение о радикальной смене принципов работы ЦСКА. Главная задача - настроить эффективную систему управления и привлечь для этого классных спецов. И по спортивной части тоже. За основу возьмут лучший международный опыт от консультантов из глобальных компаний - плюс модель, которую последние два года реализуют их друзья из "Динамо". Например, создание правления клуба и найм опытных работников.
В том числе, спортивного директора с широкими полномочиями - как у Бувача (спортивный директор "Динамо" - прим. Soccernews.ru). А пока текущий менеджмент ЦСКА подготовил приемлемый анализ игры команды и удовлетворительный план дальнейших действий. В результате, по решению совета директоров будет создана новая стратегия развития по всем направлениям: спортивному, коммерческому, финансовому и по академии. Однако всё это невозможно исполнить без внесения кардинальных изменений в базовые документы клуба - акционерное соглашение и устав.
Предыдущая модель управления, при которой полный контроль за всеми решениями в ЦСКА оставался в руках старой команды - была признана ВЭБом неэффективной. Важно, что с момента появления ВЭБа в составе акционеров клуба полностью сохранилась как команда менеджеров, так и система управления. Однако настало время что-то менять.
Исходя из этого, ВЭБ обратился к совету директоров ЦСКА с просьбой созвать внеочередное общее собрание акционеров и оно никак не может пройти раньше второй половины февраля. В повестке: утверждение обновленного устава и избрание нового генерального директора. Теоретически, в случае удачной зимней трансферной кампании и качественной подготовки ко второй части сезона, им может остаться действующий управленец Бабаев. Однако для этого ему придется очень хорошо потрудиться", - написал Карпов в своем телеграм-канале.
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