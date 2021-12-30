Марсьяль близок к переходу в "Севилью"

Теги антони марсьяльманчестер юнайтедсевилья

Марсьяль близок к переходу в "Севилью" Фото: инстаграм Марсьяля

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль близок к переходу в "Севилью".

Как сообщает L'Equipe, клубы практически согласовали аренду 26-летнего француза. Ранее "МЮ" отклонил предложение испанского клуба.

Марсьяль перешел в "МЮ" в 2015 году за 60 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету футболиста один забитый гол в 10 матчах.

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