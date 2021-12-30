ПСЖ все еще надеется продлить контракт с Мбаппе
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе
ПСЖ не оставляет попыток сохранить форварда Килиана Мбаппе в клубе.
Как журналист Адриен Гренье со ссылкой на L'Equipe, парижане все еще надеются продлить соглашение с 23-летним футболистом.
Отмечается, что Мбаппе окончательно определится со своим будущим после 1/8 финала Лиги Чемпионов, где ПСЖ встретится с "Реалом".
Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет продолжить карьеру в "Реале", однако у игрока пока нет никаких договоренностей со "сливочными".
Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года.
Читайте также: Мбаппе ярко высказался о гипотетическом переходе в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Симеоне, Гризманн и Фелиш заразились коронавирусом
-
ПСЖ все еще надеется продлить контракт с Мбаппе
-
В "Барселоне" уже 10 футболистов с подтверждённым коронавирусом
-
Дзюба отклонил предложение "Зенита" о новом контракте
-
"Барселону" не пугают огромные отступные за де Лигта
-
Агент Сергеева прокомментировал ход переговоров с "Зенитом"
-
Стали известны финансовые требования Дембеле по новому контракту с "Барселоной"
-
В сборной Китая ввели запрет на татуировки
-
В 2021 году "Ювентус" тратил на Рэмзи больше, чем на Роналду
-
Гендиректор "Зенита" высказался о возможной продаже Дзюбы
-
Хави попросил "Барселону" купить воспитанника "Реала"
-
Тухель не считает "Челси" претендентом на победу в АПЛ
-
"Зенит" сохраняет интерес к Миранчуку и Мхитаряну
-
В Армении назвали лучшего футболиста года. Это не Мхитарян
-
Гвардиола стал автором уникального достижения в АПЛ
-
Гендиректор "Шахтёра" сравнил Луческу и Де Дзерби
-
Коутиньо решил уйти из "Барселоны": названа причина
-
ЦСКА хочет усилиться действующим чемпионом Франции
-
"Бавария" включилась в борьбу за Гинтера
-
"Краснодар" борется с "Трабзонспором" за грузинского таланта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13