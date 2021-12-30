ПСЖ все еще надеется продлить контракт с Мбаппе

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе

ПСЖ не оставляет попыток сохранить форварда Килиана Мбаппе в клубе.

Как журналист Адриен Гренье со ссылкой на L'Equipe, парижане все еще надеются продлить соглашение с 23-летним футболистом.

Отмечается, что Мбаппе окончательно определится со своим будущим после 1/8 финала Лиги Чемпионов, где ПСЖ встретится с "Реалом".

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет продолжить карьеру в "Реале", однако у игрока пока нет никаких договоренностей со "сливочными".

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года.

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