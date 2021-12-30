Симеоне, Гризманн и Фелиш заразились коронавирусом

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Симеоне, Гризманн и Фелиш заразились коронавирусом Фото твиттер "Атлетико"

Сразу пять новых случаев заражения коронавирусом было выявлено в "Атлетико".

Сообщается, что заболевание было обнаружено у наставника команды Диего Симеоне, а также у игроков Коке, Антуана Гризманна, Эктора Эрреры и Жоау Фелиша.

У всех заболевание протекает бессимптомно. Они находятся на карантине в своих домах.

Отметим, что 2 января "Атлетико" должен сыграть с "Райо Вальекано" в рамках Ла Лиги.

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