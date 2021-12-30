"Барселона" имеет 9 здоровых футболистов основной команды перед матчем с "Мальоркой"

"Барселона" столкнулась со вспышкой коронавируса в команде.

Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, сразу 10 футболистов каталонцев сдали положительные тесты.

Таким образом, в распоряжении Хави осталось только 9 здоровых футболистов основной команды, двое из которых - вратари.

В ближайшем матче готовы сыграть Марка-Андре тер Штеген, Нето, Оскар Мингеса, Эрик Гарсия, Жерар Пике, Рональд Араухо, Френки де Йонг, Рики Пуч и Люк де Йонг.

2 января "Барса" должна сыграть против "Мальорки". В заявке команды должно быть минимум 13 игроков. "Барса" может дозаявить на игру футболистов академии.

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