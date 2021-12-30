"Челси" завершил год с убытками

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"Челси" завершил год с убытками

"Челси" завершил финансовый год с убытками в размере 173,5 миллиона евро.

Как сообщает BBC, оборот клуба вырос с 462 миллионов евро до 496,6 миллионов благодаря увеличению доходов от телевещания. Причинами убытка стало проведение игр без болельщиков из-за коронавируса и снижение прибыли от продажи футболистов.

Отмечается, что "Челси" получает финансовую поддержку от компании Fordstam Limited, которая принадлежит владельцу клуба Роману Абрамовичу.

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