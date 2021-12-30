"Милан" назвал "Челси" стоимость Тео Эрнандеса

Фото: инстаграм Эрнандеса

"Челси" сделал запрос в "Милан" по трансферу защитника Тео Эрнандеса.

Как сообщает Football Italia, "россонери" готовы отпустить 24-летнего игрока за 60 миллионов евро.

Отметим, что "Челси" рассматривает француза в качестве замены для Бена Чилуэлла, который надолго выбыл из-за травмы.

В этом сезоне на счету Эрнандеса два гола и пять ассистов в 20 играх.

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