Шевченко пригласили в сборную Польши
Фото: инстаграм Андрея Шевченко
Наставник "Дженоа" Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши.
Как сообщает Przegląd Sportowy, Польский футбольный союз рассматривает вариант с выкупом контракта украинца. Второй вариант - назначение Шевченко летом после окончания сезона.
Напомним, что Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
Ранее сборную Польши покинул Паулу Соуза. В марте поляки встретятся с Россией в стыковых играх ЧМ-2022.
Читайте также: Каннаваро может возглавить сборную Польши - соперника сборной России в стыках к ЧМ. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Форвард "Рубина" может вернуться в "Астану"
-
Матч "Ювентус" - "Наполи" могут отменить
-
Шевченко пригласили в сборную Польши
-
"Краснодар" уволил Гончаренко
-
"Арсенал" рассматривает вариант с арендой Коутиньо
-
Бывший капитан "Зенита" Кришито уедет в МЛС
-
Президент "Барселоны" заразился коронавирусом
-
ПСЖ, "Монако" и "Марсель" узнали своих соперников по 1/8 финала Кубка Франции
-
Главные новости дня: 4 января
-
"Эспаньол" с трудом победил клуб второго дивизиона в Кубке Испании
-
В "Наполи" произошла вспышка коронавируса
-
"Лилль" вылетел из Кубка Франции, выигрывая 2:0 по ходу матча
-
Лукаку сделал важное заявление после скандального интервью
-
Умтити отказался перейти в турецкий топ-клуб
-
Суарес отказался перейти в "Ювентус"
-
"Манчестер Сити" может вернуть Феррана Торреса из "Барселоны": названо условие
-
"Рома" Моуринью близка к аренде хавбека "Арсенала"
-
Габигол хочет перейти в "Ньюкасл"
-
ПСЖ ведет переговоры с Дембеле
-
Эриксен, переживший остановку сердца, рассказал о своих планах
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17