Шевченко пригласили в сборную Польши

Фото: инстаграм Андрея Шевченко

Наставник "Дженоа" Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши.

Как сообщает Przegląd Sportowy, Польский футбольный союз рассматривает вариант с выкупом контракта украинца. Второй вариант - назначение Шевченко летом после окончания сезона.

Напомним, что Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее сборную Польши покинул Паулу Соуза. В марте поляки встретятся с Россией в стыковых играх ЧМ-2022.

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