Форвард "Рубина" может вернуться в "Астану"

Теги рубинастанаджордже деспотович

Форвард "Рубина" может вернуться в "Астану" Фото инстаграм Джордже Деспотовича

"Астана" хочет вернуть форварда "Рубина" Джордже Деспотовича, сообщает "СпортРадар.kz".

"Астана" ведeт переговоры с Деспотовичем с целью заполучить его в свои ряды на очень выгодных условиях. Клуб из Нур-Султана, за который Деспот уже выступал с 2016 по 2018 год (с перерывами), предлагает сербскому нападающему контракт на два года.

У Джордже действующее контракт с "Рубином", который рассчитан до лета 2023-го, хотя казанцы и не прочь расстаться со своим форвардом, который потерял место в основном составе.

При этом сам Деспотович хочет вырвать у "рубиновых" все причитающиеся ему по контракту деньги, и только в этом случае его переход в другой клуб будет реальным. Однако то, что "Астана" уже с ним договаривается, это факт", - сообщает источник.

В последний раз Деспотович появлялся на поле 2 октября 2021 года. В этом сезоне на его счету один гол и один ассист в 8 играх.

Читайте также: "Рубин" купил полузащитника "Спартака". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" уволил Гончаренко

"Краснодар" уволил Гончаренко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов