Форвард "Рубина" может вернуться в "Астану"
Фото инстаграм Джордже Деспотовича
"Астана" хочет вернуть форварда "Рубина" Джордже Деспотовича, сообщает "СпортРадар.kz".
"Астана" ведeт переговоры с Деспотовичем с целью заполучить его в свои ряды на очень выгодных условиях. Клуб из Нур-Султана, за который Деспот уже выступал с 2016 по 2018 год (с перерывами), предлагает сербскому нападающему контракт на два года.
У Джордже действующее контракт с "Рубином", который рассчитан до лета 2023-го, хотя казанцы и не прочь расстаться со своим форвардом, который потерял место в основном составе.
При этом сам Деспотович хочет вырвать у "рубиновых" все причитающиеся ему по контракту деньги, и только в этом случае его переход в другой клуб будет реальным. Однако то, что "Астана" уже с ним договаривается, это факт", - сообщает источник.
В последний раз Деспотович появлялся на поле 2 октября 2021 года. В этом сезоне на его счету один гол и один ассист в 8 играх.
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