Агент Хендрикса прокомментировал слухи об интересе со стороны "Антальяспора"

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Фулько ван Куперен, агент хавбека "Спартака" Йоррита Хендрикса, прокомментировал слухи о возможном переходе его клиента в "Антальяспор".

"Это фэйковые новости", - приводит слова агента "Р-Спорт".

Хендрикс выступает за "Спартак" с января 2020 года. За это время он провел 22 матча, однако результативными действиями не отличился.

Контракт 26-летнего голландца с клубом рассчитан до 2024 года.

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