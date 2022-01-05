Агент Хендрикса прокомментировал слухи об интересе со стороны "Антальяспора"

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Агент Хендрикса прокомментировал слухи об интересе со стороны "Антальяспора" Фото твиттер "Фратрии"

Фулько ван Куперен, агент хавбека "Спартака" Йоррита Хендрикса, прокомментировал слухи о возможном переходе его клиента в "Антальяспор".

"Это фэйковые новости", - приводит слова агента "Р-Спорт".

Хендрикс выступает за "Спартак" с января 2020 года. За это время он провел 22 матча, однако результативными действиями не отличился.

Контракт 26-летнего голландца с клубом рассчитан до 2024 года.

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