11 футболистов "Манчестер Юнайтед" хотят покинуть клуб из-за Рангника
Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"
Сразу 11 игроков "Манчестер Юнайтед" хотят покинуть клуб.
Как сообщает Mirror, футболисты "МЮ" недовольны методами работы нового наставника команды Ральфа Рангника.
Напомним, что немец возглавил команду до конца сезона, после чего должен стать консультантом клуба.
После 21 тура "МЮ" занимает в АПЛ 7-е место. При этом у клуба есть две игры в запасе.
Читайте также: Ван де Бек передумал уходить из "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Дани Алвес попал в заявку "Барселоны" на матч Кубка Испании
-
"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" обмен игроками
-
Месси выздоровел после коронавируса
-
Жиго получил предложение из Турции
-
"Спартак" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Болгарии
-
"Краснодар" определил еще одного кандидата на пост тренера команды
-
1
Менди переведен в другую тюрьму из-за опасений за его безопасность
-
Стало известно, почему Галицкий отправил Гончаренко в отставку
-
Умтити готов уйти в аренду без права выкупа
-
Онана подписал контракт с "Интером"
-
"Краснодар" определился с заменой для Гончаренко
-
11 футболистов "Манчестер Юнайтед" хотят покинуть клуб из-за Рангника
-
Агент Хендрикса прокомментировал слухи об интересе со стороны "Антальяспора"
-
Форвард "Рубина" может вернуться в "Астану"
-
Матч "Ювентус" - "Наполи" могут отменить
-
Шевченко пригласили в сборную Польши
-
"Краснодар" уволил Гончаренко
-
"Арсенал" рассматривает вариант с арендой Коутиньо
-
Бывший капитан "Зенита" Кришито уедет в МЛС
-
Президент "Барселоны" заразился коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18