11 футболистов "Манчестер Юнайтед" хотят покинуть клуб из-за Рангника

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Сразу 11 игроков "Манчестер Юнайтед" хотят покинуть клуб.

Как сообщает Mirror, футболисты "МЮ" недовольны методами работы нового наставника команды Ральфа Рангника.

Напомним, что немец возглавил команду до конца сезона, после чего должен стать консультантом клуба.

После 21 тура "МЮ" занимает в АПЛ 7-е место. При этом у клуба есть две игры в запасе.

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