11 футболистов "Манчестер Юнайтед" хотят покинуть клуб из-за Рангника

Теги манчестер юнайтедральф рангник

11 футболистов "Манчестер Юнайтед" хотят покинуть клуб из-за Рангника Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Сразу 11 игроков "Манчестер Юнайтед" хотят покинуть клуб.

Как сообщает Mirror, футболисты "МЮ" недовольны методами работы нового наставника команды Ральфа Рангника.

Напомним, что немец возглавил команду до конца сезона, после чего должен стать консультантом клуба.

После 21 тура "МЮ" занимает в АПЛ 7-е место. При этом у клуба есть две игры в запасе.

Читайте также: Ван де Бек передумал уходить из "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Болгарии

"Спартак" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Болгарии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов