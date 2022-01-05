"Краснодар" определился с заменой для Гончаренко

Теги краснодармарко николич

"Краснодар" определился с заменой для Гончаренко Фото сайт РПЛ

"Краснодар" намерен пригласить Марко Николича на пост главного тренера команды, сообщает "Матч ТВ".

Ранее краснодарский клуб отправил в отставку тренерский штаб Виктора Гончаренко.

Последним клубом Николича был "Локомотив", который он покинул в октябре 2021 года.

После 18 туров "Краснодар" идет в РПЛ на пятой позиции.

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