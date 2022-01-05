Стало известно, почему Галицкий отправил Гончаренко в отставку
Фото сайт РПЛ
Журналист Иван Карпов назвал причину отставки наставника "Краснодара" Виктора Гончаренко.
"Руководство давно было недовольно стилем футбола, который прививал команде Гончаренко. За неубедительную игру его критиковал владелец клуба Сергей Галицкий и уход помощника белоруса Руслана Зубика стал лишь прологом к последующему увольнению главного белоруса.
Однако истеричная и контрпродуктивная реакция Виктора Михайловича на это ускорила расставание клуба с ним", - написал Карпов в телеграме.
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