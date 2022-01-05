Жиго получил предложение из Турции

Фото: инстаграм Жиго

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Sporx, на футболиста нацелился "Трабзонспор". Альтернативный вариант турецкого клуба - Кан Айхан из "Сассуоло".

Напомним, что Жиго перешел в "Спартак" в 2018 году за 8 миллионов евро. Летом у него истекает контракт с клубом.

В этом сезоне на счету Жиго один гол и один ассист в 24 играх.

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