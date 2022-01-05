Жиго получил предложение из Турции

Теги спартак москвасамюэль жиготрабзонспортрансферы

Жиго получил предложение из Турции Фото: инстаграм Жиго

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Sporx, на футболиста нацелился "Трабзонспор". Альтернативный вариант турецкого клуба - Кан Айхан из "Сассуоло".

Напомним, что Жиго перешел в "Спартак" в 2018 году за 8 миллионов евро. Летом у него истекает контракт с клубом.

В этом сезоне на счету Жиго один гол и один ассист в 24 играх.

Читайте также: "Торино" снова попытается купить защитника "Спартака". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Болгарии

"Спартак" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Болгарии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов