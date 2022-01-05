"Зенит" ведет переговоры о продаже Мамманы

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"Зенит" ведет переговоры о продаже Мамманы Фото: инстаграм Мамманы

Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана близок к возвращению в Аргентину.

Как сообщает журналист Николо Скира, "Зенит" практически согласовал трансфер 25-летнего игрока в "Ривер Плейт".

Напомним, что Маммана находится в аренде в "Сочи".

"Маммана останется в "Сочи" этой зимой? Есть такой шанс. "Ривер"? Пока ничего нет", - заявил агент футболиста.

В текущем сезоне Маммана принял участие в пяти матчах.

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