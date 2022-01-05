Агент Деспотовича высказался о будущем игрока

Фото твиттер "Рубина"

Юрий Горбенко, агент форварда "Рубина" Джордже Деспотовича, прокомментировал будущее своего клиента в клубе.

"У Джордже действующее соглашение с "Рубином" еще на полтора года. Все остальное пусть комментирует спортивный директор клуба, который год не отвечает на звонки", - приводит слова агента Sport24.

Деспотович выступает за "Рубин" с 2020 года. В этом сезоне он забил один гол и отдал один ассист в 8 играх.

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