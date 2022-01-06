Количество футболистов "Манчестер Юнайтед", недовольных Рангником, растет

Теги манчестер юнайтедральф рангник

Количество футболистов "Манчестер Юнайтед", недовольных Рангником, растет Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"

Обстановка в "Манчестер Юнайтед" становится напряженной.

По информации некоторых ресурсов, в частности Goal.com и Sky Sports, сразу 17 игроков "МЮ" недовольны положением в клубе после назначения Ральфа Рангника. Ситуацию усугубило поражение от "Вулверхэмптона", которое стало первым под руководством немца.

Футболистов не устраивает, что тренер не дает четких инструкций. Из-за этого команда не может привыкнуть к новой схеме "4-2-2-2". По сведениям источника, игроки "МЮ" "хотят играть у тренера, который вернет им удовольствие от футбола".

В свою очередь Рангник сохраняет спокойствие и списывает все на вспышку коронавируса, которая была в команде в декабре.

При этом есть те, кто не пытается обвинить тренера во всех неудачах.

"Почему все говорят о тренере? Давайте поговорим об игроках "МЮ". Вы представляете "Юнайтед"! Вы осознаете это? Как же вам повезло играть за эту команду! Так покажите же это нам. Этого мы и ждём. Хватит уже говорить о происходящем с клубом. Ребята, мы просим вас играть как следует. Это "Юнайтед". Не нравится критика - уходите", - заявил Патрис Эвра.

Отмечается, что ситуацию может помочь исправить новый исполнительный директор клуба Ричард Арнольд, который с 1 февраля сменит Эда Вудворда на этой должности.

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