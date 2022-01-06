Количество футболистов "Манчестер Юнайтед", недовольных Рангником, растет
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"
Обстановка в "Манчестер Юнайтед" становится напряженной.
По информации некоторых ресурсов, в частности Goal.com и Sky Sports, сразу 17 игроков "МЮ" недовольны положением в клубе после назначения Ральфа Рангника. Ситуацию усугубило поражение от "Вулверхэмптона", которое стало первым под руководством немца.
Футболистов не устраивает, что тренер не дает четких инструкций. Из-за этого команда не может привыкнуть к новой схеме "4-2-2-2". По сведениям источника, игроки "МЮ" "хотят играть у тренера, который вернет им удовольствие от футбола".
В свою очередь Рангник сохраняет спокойствие и списывает все на вспышку коронавируса, которая была в команде в декабре.
При этом есть те, кто не пытается обвинить тренера во всех неудачах.
"Почему все говорят о тренере? Давайте поговорим об игроках "МЮ". Вы представляете "Юнайтед"! Вы осознаете это? Как же вам повезло играть за эту команду! Так покажите же это нам. Этого мы и ждём. Хватит уже говорить о происходящем с клубом. Ребята, мы просим вас играть как следует. Это "Юнайтед". Не нравится критика - уходите", - заявил Патрис Эвра.
Отмечается, что ситуацию может помочь исправить новый исполнительный директор клуба Ричард Арнольд, который с 1 февраля сменит Эда Вудворда на этой должности.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18