Агент Медины подтвердил переход игрока в ЦСКА

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Агент Медины подтвердил переход игрока в ЦСКАФото: инстаграм Медины

Ренато Беттар, агент вингера "Нью-Йорк Сити" Хесуса Медины, подтвердил грядущий переход игрока в ЦСКА.

"Хесус Медина перейдет в ЦСКА. Контракт будет рассчитан на 3,5 года. Он уже летит на медобследование", - приводит слова агента журналист Уилсон Гонсалес Бронсе.

Стоит отметить, что Медина присоединится к ЦСКА в качестве свободного агента.

Медина сыграл за "Нью-Йорк Сити" 119 матчей, в которых отметился 26 голами и 10 результативными передачами.

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