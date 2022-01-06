"Спортинг Хихон" выбил "Вильярреал" из Кубка Испании, "Севилья" прошла в следующий раунд
Фото: твиттер "Севильи"
Представляем результаты матчей 1/16 финала Кубка Испании.
"Жирона" - "Осасуна" 1:0
Гол: Жунка, 6 - 1:0
"Жирона": Хуан Карлос, Калавера, Хуанпе (Эспиноса, 46), Буэно, Farres del Castillo, Жунка (Искьердо, 72), Лосано (Алеиш Гарсия, 65), Kebe, Гарсия (Алекс Баэна, 46), Artero Ruiz, Бустос (Сайс, 65).
"Осасуна": Хуан Перес, Рамальо, Хуан Крус, Унаи Гарсия, Санчес, Ойер Санхурхо (Кике Гарсия, 65), Грау (Монкайола, 65), Мартинес (Видаль, 77), Роберто Торрес (Будимир, 77), Чими Авила, Барха (Рубен Гарсия, 65).
"Фуэнлабрада" - "Кадис" 0:1
Гол: Аларкон, 90 - 0:1
"Фуэнлабрада": Морро, Валентин (Ирибас, 71), Сотильос, Рубен Пулидо, León Merino, Диегес, Тимит (Леон, 59), Маркес (Конате, 46), Андерсон, Зозуля (Канте, 59), Amigo.
"Кадис": Хиль, Кала, Виктор Чуст, Парра, Арсамендия, Алекс Фернандес, Йонссон (Аларкон, 55), Бастида (Эспино, 79), Осмайич (Чапела, 55), Собрино (Алехо, 90), Андоне (Негредо, 79).
"Сарагоса" - "Севилья" 0:2
Голы: Кунде, 31 - 0:1, Рафа Мир, 69 - 0:2
"Сарагоса": Альваро Ратон, Анхель Лопес, Льюис Лопес, Жаир Амадор (Хименес, 61), Клементе, Chavarría, Гонсалес (Бермехо, 61), Петрович (Франчо Грасия, 76), Сапатер, Сайнс (Пуче, 76), Нарваэс (Yanis Velasco, 80).
"Севилья": Дмитрович, Монтьель, Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон (Акунья, 65), Ракитич, Гудель (Оливер Торрес, 66), Гомес, Окампос (Начо Кинтана, 82), Оскар Родригес (Жордан, 60), Иван Ромеро (Рафа Мир, 46).
"Спортинг Хихон" - "Вильярреал" 2:1
Голы: Альбиоль, 48 - 0:1, Джурджевич, 67 - 1:1, Милованов, 88 - 2:1
"Спортинг Хихон": Мариньо, Милованов, Бабен (Беррокаль, 46), Борха Лопес, Кравец (Пабло Гарсия, 46), Диас (Вильяльба, 46), Ривера, Начо Мендес, Кампос, Родригес (Айтор Гарсия, 79), Берто Гонсалес (Джурджевич, 62).
"Вильярреал": Рульи, Марио Гаспар, Альбиоль (Фойт, 68), Пау Торрес, Альберто Морено, Педраса (Эступиньян, 89), Капу, Мойсес Гомес, Тригерос (Парехо, 68), Раба (Жерар Морено, 46), Джексон (Иборра, 89).
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