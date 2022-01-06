"Спортинг Хихон" выбил "Вильярреал" из Кубка Испании, "Севилья" прошла в следующий раунд

Теги севильяосасунавильярреалспортинг хихонкадисжирона

"Спортинг Хихон" выбил "Вильярреал" из Кубка Испании, "Севилья" прошла в следующий раундФото: твиттер "Севильи"

Представляем результаты матчей 1/16 финала Кубка Испании.

"Жирона" - "Осасуна" 1:0

Гол: Жунка, 6 - 1:0

"Жирона": Хуан Карлос, Калавера, Хуанпе (Эспиноса, 46), Буэно, Farres del Castillo, Жунка (Искьердо, 72), Лосано (Алеиш Гарсия, 65), Kebe, Гарсия (Алекс Баэна, 46), Artero Ruiz, Бустос (Сайс, 65).

"Осасуна": Хуан Перес, Рамальо, Хуан Крус, Унаи Гарсия, Санчес, Ойер Санхурхо (Кике Гарсия, 65), Грау (Монкайола, 65), Мартинес (Видаль, 77), Роберто Торрес (Будимир, 77), Чими Авила, Барха (Рубен Гарсия, 65).


"Фуэнлабрада" - "Кадис" 0:1

Гол: Аларкон, 90 - 0:1

"Фуэнлабрада": Морро, Валентин (Ирибас, 71), Сотильос, Рубен Пулидо, León Merino, Диегес, Тимит (Леон, 59), Маркес (Конате, 46), Андерсон, Зозуля (Канте, 59), Amigo.

"Кадис": Хиль, Кала, Виктор Чуст, Парра, Арсамендия, Алекс Фернандес, Йонссон (Аларкон, 55), Бастида (Эспино, 79), Осмайич (Чапела, 55), Собрино (Алехо, 90), Андоне (Негредо, 79).


"Сарагоса" - "Севилья" 0:2

Голы: Кунде, 31 - 0:1, Рафа Мир, 69 - 0:2

"Сарагоса": Альваро Ратон, Анхель Лопес, Льюис Лопес, Жаир Амадор (Хименес, 61), Клементе, Chavarría, Гонсалес (Бермехо, 61), Петрович (Франчо Грасия, 76), Сапатер, Сайнс (Пуче, 76), Нарваэс (Yanis Velasco, 80).

"Севилья": Дмитрович, Монтьель, Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон (Акунья, 65), Ракитич, Гудель (Оливер Торрес, 66), Гомес, Окампос (Начо Кинтана, 82), Оскар Родригес (Жордан, 60), Иван Ромеро (Рафа Мир, 46).


"Спортинг Хихон" - "Вильярреал" 2:1

Голы: Альбиоль, 48 - 0:1, Джурджевич, 67 - 1:1, Милованов, 88 - 2:1

"Спортинг Хихон": Мариньо, Милованов, Бабен (Беррокаль, 46), Борха Лопес, Кравец (Пабло Гарсия, 46), Диас (Вильяльба, 46), Ривера, Начо Мендес, Кампос, Родригес (Айтор Гарсия, 79), Берто Гонсалес (Джурджевич, 62).

"Вильярреал": Рульи, Марио Гаспар, Альбиоль (Фойт, 68), Пау Торрес, Альберто Морено, Педраса (Эступиньян, 89), Капу, Мойсес Гомес, Тригерос (Парехо, 68), Раба (Жерар Морено, 46), Джексон (Иборра, 89).

Читайте также: "Реал" уверенно победил в Кубке Испании. В воротах стоял Лунин. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" и "Наполи" не выявили победителя в центральном матче тура

"Ювентус" и "Наполи" не выявили победителя в центральном матче тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов