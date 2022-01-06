Смолов близок к переходу в "Динамо"

Фото твиттер "Локомотива"

Форвард "Локомотива" Федор Смолов продолжит карьеру в "Динамо".

По сведениям "Спорт-Экспресс", 10-11 января 31-летний футболист пройдет медосмотр в московском клубе. Клубам осталось уладить маленькие детали.

Ранее появилась информация, что трансфер Смолова обойдется "Динамо" всего в 10 миллионов рублей.

В этом сезоне на счету Смолова 7 забитых голов в 22 матчах.

Читайте также: Стало известно, почему Смолов отказался уезжать в МЛС. | http://soccernews.ru